Новый поздневесенний «взрыв»: какие грибы можно найти в лесу и как их лучше готовить

— Сергей был бы рад, если бы знал, что его прогнозы приносят людям пользу. Он их оставил наперед, насколько это было возможно. Горько, что его нет с нами… Думала об этом, обнаружив во вторник под соснами первые маслята — очень ранние, отчего их находка кажется еще более ценной.