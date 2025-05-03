Новый поздневесенний «взрыв»: какие грибы можно найти в лесу и как их лучше готовить

В Московской области — грибной бум. Кстати, предсказанный Сергеем Федотовым, нашим любимым экспертом, чья жизнь оборвалась так рано. Как и было обещано, завещанные им нашей газете прогнозы мы продолжаем публиковать.
Итак, Сергей загодя рассказал о том, чего ждать от весенней температурно-влажностной провокации (ТВП). «На грибы» настроил природу выпавший после тепла снег — и вот они, наши первые находки. А после того, на днях температура рухнет чуть ли не до минуса, недели через две-три последует новый грибной «взрыв».
После ТВП на повышение температур себя покажут такие типичные, поздневесенние грибы, как пестрец, майская рядовка, агроцибе весенняя (полевка), ТСЖ (трутовик серно-желтый), пальцы мертвеца и так далее. Естественно, уже пошли гулять по лесам сморчки-строчки и, местами, даже сморчковые шапочки. Обращаться с ними большинство грибников умеют отлично, главное — отваривайте их!
Сергей Федотов с присущим ему юмором замечал: «Подозреваю, что грибам не только наплевать на юлианские, григорианские и даже китайские календари сезонов, но они даже не имеют никакого понятия о них! Поэтому некоторые поздневесенние грибы могут успешно плодоносить в календарное лето и осень…» И указывал — это, например, ТСЖ и пестрец.
Самыми вкусными из трутовиков серно-желтых, называемых в народе «цыплятами», считается гриб в стадии «монтажной пены», когда он лишь проглядывает из трещин в коре. ТСЖ можно жарить и тушить, а еще из него получаются ну просто сказочные котлеты.
Какие грибы растут в Подмосковье.
Пестрец, он же трутовик чешуйчатый, он же седло нимф, окрасом похож на рябчиков, достигает солидных размеров, неплох в засолке горячим посолом, его также тушат, жарят, маринуют, делают из него котлеты и пельмени. Кстати, в прошлом году в Москве первый слой пестрецов был в мае, второй — в июле, третий — осенью, до морозов.
Тем, кто не особенно настроен на экзотику, остается сбор сморчков-строчков, а также саркосциф. Эти красные «блюдца» нужно очистить с обратной стороны от крапивы, промыть, отварить, а потом потушить или обжарить.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Елена Старик, художница, вдова Сергея Федотова:
— Сергей был бы рад, если бы знал, что его прогнозы приносят людям пользу. Он их оставил наперед, насколько это было возможно. Горько, что его нет с нами… Думала об этом, обнаружив во вторник под соснами первые маслята — очень ранние, отчего их находка кажется еще более ценной.
При сборе грибов весной необходимо обращать внимание на некоторые факторы. О них рассказал ведущий специалист кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков.