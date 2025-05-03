Суд взыскал с Игоря Верника задолженность по коммунальным платежам

Мировой суд в столице взыскал задолженность по оплате коммунальных платежей с актера Игоря Верника. Об этом в субботу, 3 мая, сообщили в инстанции.
— Вынесен судебный приказ о взыскании задолженности, — рассказали в суде РИА Новости.
Иск к артисту подавал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы. Размер взысканной задолженности не указан.
Из картотеки суда следует, что данное решение вступило в силу.
Рэпер Тимур Юнусов, более известный под псевдонимом Тимати, 30 апреля прокомментировал слухи о своих долгах за услуги ЖКХ. Он заявил, что не только у Фонда капитального ремонта есть к нему претензии.
По предварительной информации, 30 апреля должно состояться заседание по двум искам столичного фонда капремонта в отношении артиста. По информации судебной картотеки, истец еще в 2024 году подавал иск к рэперу, но столичный суд выносил определения об отмене приказов о взыскании задолженностей. Текущая сумма долга Тимати по ЖКХ также остается неизвестной.