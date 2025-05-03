Суд взыскал с Игоря Верника задолженность по коммунальным платежам

По предварительной информации, 30 апреля должно состояться заседание по двум искам столичного фонда капремонта в отношении артиста. По информации судебной картотеки, истец еще в 2024 году подавал иск к рэперу, но столичный суд выносил определения об отмене приказов о взыскании задолженностей. Текущая сумма долга Тимати по ЖКХ также остается неизвестной.