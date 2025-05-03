Штурмовики Су-25 нанесли ракетный удар по ВСУ в лесистой местности

«Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 нанесли удар авиационным вооружением по живой силе противника, находящейся в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск “Восток”. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по разведанным целям», — говорится в сообщении.