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Штурмовики Су-25 нанесли ракетный удар по ВСУ в лесистой местности

Удар нанесён в зоне ответственности группировки войск «Восток».

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали солдат Вооружённых сил Украины в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск «Восток», сообщает Минобороны РФ.

Удар нанесли истребители Су-25, были применены авиаракеты.

«Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 нанесли удар авиационным вооружением по живой силе противника, находящейся в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск “Восток”. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по разведанным целям», — говорится в сообщении.

О ликвидации целей доложила разведка.

Ранее сообщалось, что штурмовики Су-25 уничтожили технику Вооружённых сил Украины в зоне действия группировки «Юг».