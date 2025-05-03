Штурмовики Су-25 нанесли ракетный удар по ВСУ в лесистой местности

Российские военные ликвидировали солдат Вооружённых сил Украины в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск «Восток», сообщает Минобороны РФ.
Удар нанесли истребители Су-25, были применены авиаракеты.
«Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 нанесли удар авиационным вооружением по живой силе противника, находящейся в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск “Восток”. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по разведанным целям», — говорится в сообщении.
О ликвидации целей доложила разведка.
Ранее сообщалось, что штурмовики Су-25 уничтожили технику Вооружённых сил Украины в зоне действия группировки «Юг».