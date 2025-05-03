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Речные трамвайчики курсируют по Ангаре в Иркутске

Два речных трамвайчика вышли на линию в Иркутске.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Два речных трамвайчика вышли на линию в Иркутске. Курсировать «Москва-67» и «Сокол» будут по Ангаре. Прогулки будут длиться от часа до 30 минут. Об этом в своем тг-канале сообщил «Восточно-Сибирское речное пароходство».

— Друзья, с сегодняшнего дня, 3 мая, речные трамвайчики осуществляют прогулки по Ангаре. Прогулка на теплоходе — отличный способ насладиться красотами Иркутска, — говорится в сообщении.

Так, теплоход «Москва-67» отходит от бульвара Гагарина. Прогулка длится час. Трамвайчик «Сокол», отходящий от Московских ворот, совершает 30-минутные прогулки по реке. Причаливает он к бульвару Гагарина. Следующий рейс стартует от б-ра Гагарина. Билеты вы можете купить на теплоходе.