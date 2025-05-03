Речные трамвайчики курсируют по Ангаре в Иркутске

Два речных трамвайчика вышли на линию в Иркутске. Курсировать «Москва-67» и «Сокол» будут по Ангаре. Прогулки будут длиться от часа до 30 минут. Об этом в своем тг-канале сообщил «Восточно-Сибирское речное пароходство».