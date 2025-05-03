В Красноярске поймали серийного вора шампуней

Как сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю, в мае 2024 года в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение от сотрудников магазина на ул. Петра Подзолкова о том, что неизвестный похитил 7 бутылок шампуня и скрылся с места происшествия. Спустя месяц тот же молодой человек в этой же торговой точке вновь украл еще 10 бутылок шампуня.
В ходе расследования полицейские нашли подозреваемого, им оказался ранее судимый за имущественные преступления красноярец 1991 г. р. Похищенное он продавал прохожим, а деньги тратил на себя. Сумма ущерба составила порядка 10 тысяч рублей.
Расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», завершено. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.