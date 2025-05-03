Мошенники рассылают фальшивые квитанции о штрафах за нарушение ПДД: Как распознать подделку

Мошенники рассылают россиянам поддельные «письма счастья» — квитанции для уплаты штрафа за нарушение ПДД, якобы зафиксированные камерами видеофиксации.
Письмо, на обороте которого распечатан бланк-квитанция для уплаты штрафа, приходит владельцу авто по почте. При этом в настоящих бланках получателем штрафа указывается «Управление Федерального казначейства», а в подделках аферистов -счет платежной электронной системы.
Ранее психолог Никишина объяснила, почему жертвами мошенников часто становятся уставшие и пожилые люди.
Также сообщалось, что на Кубани 13-летний школьник вскрыл домашний сейф и под воздействием аферистов перевел им через банкомат 5 миллионов рублей, чтобы «спасти родителей». Самые популярные способы обмана мошенниками подростков здесь на KP.RU.
Тем временем Набиуллина сообщила о вирусе, который следит за смартфоном и потрошит счета.