Мошенники рассылают фальшивые квитанции о штрафах за нарушение ПДД: Как распознать подделку

Также сообщалось, что на Кубани 13-летний школьник вскрыл домашний сейф и под воздействием аферистов перевел им через банкомат 5 миллионов рублей, чтобы «спасти родителей». Самые популярные способы обмана мошенниками подростков здесь на KP.RU.