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Мошенники рассылают фальшивые квитанции о штрафах за нарушение ПДД: Как распознать подделку

Аферисты подделывают квитанции для уплаты штрафа за нарушение ПДД.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники рассылают россиянам поддельные «письма счастья» — квитанции для уплаты штрафа за нарушение ПДД, якобы зафиксированные камерами видеофиксации.

«Подделки рассылаются от имени ГИБДД и содержат данные, якобы зафиксированные специальными техническими средствами фото и видеоконтроля нарушений, работающими в автоматическом режиме», — пишет ТАСС со ссылкой на МВД.

Письмо, на обороте которого распечатан бланк-квитанция для уплаты штрафа, приходит владельцу авто по почте. При этом в настоящих бланках получателем штрафа указывается «Управление Федерального казначейства», а в подделках аферистов -счет платежной электронной системы.

Ранее психолог Никишина объяснила, почему жертвами мошенников часто становятся уставшие и пожилые люди.

Также сообщалось, что на Кубани 13-летний школьник вскрыл домашний сейф и под воздействием аферистов перевел им через банкомат 5 миллионов рублей, чтобы «спасти родителей». Самые популярные способы обмана мошенниками подростков здесь на KP.RU.

Тем временем Набиуллина сообщила о вирусе, который следит за смартфоном и потрошит счета.