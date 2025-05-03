Последние дни первой майской недели в Башкирии будут дождливыми и ветреными

В Башкирии последние дни первой майской недели будут дождливыми и ветреными. Об этом сообщили специалисты Башгидрометцентра.
Сегодня днем, 3 мая, синоптики прогнозируют дожди, в некоторых городах и районах — грозы. Ветер будет южный умеренный, местами — порывы до сильного. Температура воздуха днем составит +9, +14°.
Завтра, 4 мая, ночью местами будут небольшие дожди, а уже днем обойдется без существенных осадков. Будет юго-западный умеренный ветер, днем — порывистый. Столбики термометров ночью опустятся до +1, +6°, днем воздух прогреется до +12, +17°.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.