Можно ли угостить собаку шашлыком? Ветврач поставил точку в споре

«Первое — постараться “эвакуировать” продукт. Можно вызвать рвоту, влить немножечко разбавленной перекиси водорода, например. Если уже время прошло, либо нечем нам это сделать, уже продукт попал в кишечник, миновал желудок, то надо попытаться извлечь продукт [по-иному]. Это может быть активированный уголь, это могут быть различные препараты, которые принимает человек сам», — посоветовал ветврач.