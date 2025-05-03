Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поклонники Галустяна приписали ему новый роман и ребенка

Пользователи сети подозревают, что шоумен Михаил Галустян расстался со своей супругой Викторией после 18 лет совместной жизни из-за романа с визажисткой Миленой, которая сейчас ждет ребенка. Об этом заявили подписчики комика в соцсетях.

Галустян познакомился с Миленой в ходе съемок реалити-шоу «Новые звезды в Африке».

Пользователи сети подозревают, что шоумен Михаил Галустян расстался со своей супругой Викторией после 18 лет совместной жизни из-за романа с визажисткой Миленой, которая сейчас ждет ребенка. Об этом заявили подписчики комика в соцсетях.

«Галустян отец?» — писали поклонники Галустяна, отвечая на фото Милены с округлившимся животом. Визажистка отреагировала на такие догадки фразой о том, что в современном обществе, если человек предпочитает не раскрывать подробности своей личной жизни, окружающие часто начинают создавать собственные версии происходящего.

С Миленой Галустян начал сотрудничать в ходе съемок реалити-шоу «Новые звезды в Африке». В интервью изданию «СтарХит» девушка подчеркнула, что не имеет отношения к расставанию юмориста с супругой.

Михаил и Виктория Галустян состояли в браке почти 18 лет. Они воспитывали двух дочерей — Эстеллу и Элину. В конце апреля артист сообщил о значительных изменениях в личной жизни. По словам Галустяна, развод прошел мирно, без публичных конфликтов и скандалов, а бывшие супруги сохранили хорошие отношения.