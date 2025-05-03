Поклонники Галустяна приписали ему новый роман и ребенка

Михаил и Виктория Галустян состояли в браке почти 18 лет. Они воспитывали двух дочерей — Эстеллу и Элину. В конце апреля артист сообщил о значительных изменениях в личной жизни. По словам Галустяна, развод прошел мирно, без публичных конфликтов и скандалов, а бывшие супруги сохранили хорошие отношения.