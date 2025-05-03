Дожди и заморозки ожидаются в субботу во многих регионах Казахстана

«В Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской, на западе, в центре Алматинской, на юге Атырауской, на западе, юге Карагандинской, в центре области Ұлытау, юге, юго-востоке Актюбинской, на северо-востоке, востоке, юге, в центре Мангистауской областей, на западе, севере, юго-востоке области Жетісу, на северо-западе, юге Восточно-Казахстанской, на северо-западе, юге, в центре области Абай, на юге, юго-востоке Павлодарской области ожидается высокая пожарная опасность. На западе, в пустынных районах Туркестанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность», — сказано в сообщении.