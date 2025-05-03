Дожди и заморозки ожидаются в субботу во многих регионах Казахстана

«На большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидаются дожди с грозами, ночью в горных районах юго-востока — осадки (дождь, снег), на западе, севере, юго-востоке Казахстана — град. На востоке, юге, в центре РК погода ожидается без осадков. По республике прогнозируются усиление ветра, на юго-западе, юге с пыльной бурей, в ночные и утренние часы — туман», — говорится в сообщении.
На востоке Северо-Казахстанской, на западе области Абай, на востоке Восточно-Казахстанской, на западе, севере Павлодарской областей ожидаются заморозки −2−3. На севере Костанайской, Карагандинской, на востоке Акмолинской областей на поверхности почвы ожидаются заморозки −1−2.
«В Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской, на западе, в центре Алматинской, на юге Атырауской, на западе, юге Карагандинской, в центре области Ұлытау, юге, юго-востоке Актюбинской, на северо-востоке, востоке, юге, в центре Мангистауской областей, на западе, севере, юго-востоке области Жетісу, на северо-западе, юге Восточно-Казахстанской, на северо-западе, юге, в центре области Абай, на юге, юго-востоке Павлодарской области ожидается высокая пожарная опасность. На западе, в пустынных районах Туркестанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность», — сказано в сообщении.
В Астане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго- восточный ночью 3−8, днем 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1+3, на поверхности почвы заморозки −1, днем +19+21 тепла.
В Алматы переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 3−8, при грозе порывы 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10+12, днем +22+24.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13+15, днем +31+33.
В Акмолинской области днем на западе и севере гроза. Днем +17+22, ночью 0+5 (на севере и востоке на поверхности почвы заморозки −2).
В области Улытау без осадков. Днем +21+26, ночью +3+8.
В Карагандинской области тоже без осадков. Днем +17+22, ночью +2+7 (на севере на поверхности почвы заморозки −1).
В Западно-Казахстанской области на западе, севере и востоке гроза. Днем +17+22, ночью +8+13.
В Атырауской области на западе, юге и востоке гроза. Днем +22+27, ночью +12+17.
В Мангистауской области на западе и севере гроза. Днем +26+31, ночью +14+19.
В Актюбинской области на западе и севере дождь. Днем +22+27, ночью +5+10.
В Костанайской области днем на западе, востоке и севере дождь. Днем +15+20, ночью +2+7 (на севере на поверхности почвы заморозки −1).
В Северо-Казахстанской области на западе, юге и севере дождь. Днем +15+20, ночью +1+6 (на востоке заморозки −2).
В Павлодарской области без осадков. Днем +13+18, ночью +1+6 (на западе и севере заморозки −2).
В области Абай тоже без осадков. Днем +15+20, ночью +5+10 (на западе заморозки −2).
В Восточно-Казахстанской области осадков тоже не ожидается. Днем +15+20, ночью +3+8 (на востоке заморозки −3).
В Кызылординской области осадков не ожидается. Днем +28+33, ночью +10+15.
В Туркестанской области тоже без осадков. Днем +31+36, ночью +12+17.
В Жамбылской области ночью в горах гроза. Днем +26+31, ночью +9+14.
В Алматинской области ночью на юге дождь, в горах дождь со снегом. Днем +21+26, ночью +7+12.
В области Жетысу ночью на востоке и в центре дождь, в горах дождь со снегом. Днем +19+24, ночью +5+10.
«В ближайшие трое суток на горных реках юго-востока и востока республики, в связи с прогнозируемыми дождями, будут наблюдаться колебания водности», — предупредили синоптики.