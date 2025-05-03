На 9 Мая в Уфе будет идти дождь

На следующей неделе в Уфе дожди будут идти почти каждый день. И 9 мая, когда в столице региона состоятся парад и акция «Бессмертный полк», тоже прогнозируются осадки.
По данным Gismeteo, малооблачная сухая погода ожидается лишь в понедельник и среду, 5 и 7 мая. Во все дни второй части майских выходных, с 8 по 11 мая, на улицу нельзя будет выйти без зонта.
В первые дни короткой рабочей недели будет очень тепло. Днем столбик термометра покажет +24,+25 градусов. В последующие дни прохладнее: +18,+19. Ночью от +10 до +13 градусов.