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На 9 Мая в Уфе будет идти дождь

На следующей неделе осадки прогнозируются почти каждый день.

Сейчас в Ричмонде: +19° 6 м/с 88% 756 мм рт. ст. +20°
Источник: Сергей Булкин/ТАСС

На следующей неделе в Уфе дожди будут идти почти каждый день. И 9 мая, когда в столице региона состоятся парад и акция «Бессмертный полк», тоже прогнозируются осадки.

По данным Gismeteo, малооблачная сухая погода ожидается лишь в понедельник и среду, 5 и 7 мая. Во все дни второй части майских выходных, с 8 по 11 мая, на улицу нельзя будет выйти без зонта.

В первые дни короткой рабочей недели будет очень тепло. Днем столбик термометра покажет +24,+25 градусов. В последующие дни прохладнее: +18,+19. Ночью от +10 до +13 градусов.