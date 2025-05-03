Как вкусно приготовить салат с курицей: топ-10 рецептов с фото

В кастрюлю влить воду, посолить, добавить лавровый лист и чёрный перец горошком. Довести до кипения. Опустить туда филе и варить на небольшом огне в течение 20 минут после повторного закипания воды. Готовое филе остудить. В миску разбить яйца, добавить щепотку соли и взболтать яичную массу. На разогретую сковороду влить примерно половину яичной массы, равномерно распределяя её по сковороде. Жарить блин около 30−40 секунд с каждой стороны, снять со сковороды. Второй яичный блинчик пожарить так же, дать блинам остыть, свернуть их рулетиками и нарезать тонкими полосками. Репчатый лук очистить и нарезать полукольцами. Обжарить на сковороде 5−6 минут и дать остыть. В салатницу выложить куриное мясо, обжаренный лук, огурцы и яичные блинчики. Посолить, поперчить, заправить майонезом.