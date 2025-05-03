В Пермском крае стало меньше поддельных банкнот

В Пермском крае отметили резкое сокращение количества фальшивых денежных знаков. Банки региона в первом квартале этого года выявили и изъяли из обращения четыре российские поддельные банкноты и одну США.
Среди фальшивок оказались две банкноты по 1000 ₽, по одной — 2000 и 5000 ₽, а также одна номиналом 100 долларов США.
По сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество фальшивок дензнаков на территории Прикамья сократилось вдвое.
В отделении Банка России по Пермскому краю рассказали, где есть самые высокие риски столкнуться с подделкой. Наибольшая вероятность получить фальшивые банкноты есть в маленьких магазинчиках, киосках, на рынках или при продаже за наличные. Это те места, где нет специальных приборов проверки их подлинности.
Особенно внимательно надо относиться к банкнотам крупных номиналов. Если есть малейшие сомнения, то необходимо сразу же попросить их заменить или вообще отказаться от сделки.
Всего на территории России за три первых месяца 2025 года обнаружили 1665 поддельных денежных знаков Банка России.