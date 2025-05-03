В Пермском крае стало меньше поддельных банкнот

В отделении Банка России по Пермскому краю рассказали, где есть самые высокие риски столкнуться с подделкой. Наибольшая вероятность получить фальшивые банкноты есть в маленьких магазинчиках, киосках, на рынках или при продаже за наличные. Это те места, где нет специальных приборов проверки их подлинности.