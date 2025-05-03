Трамп как понтифик: Президент США примерил папскую тиару с помощью нейросети

Президент США Дональд Трамп опубликовал необычное изображение, созданное, как предполагается, с помощью нейросетей. На фото, размещенном в его соцсети Truth Social, он предстал в образе Папы Римского.
На сгенерированном изображении Трамп изображен сидящим на троне в белой сутане с крестом на груди. На голове у него — традиционная папская митра, а на руке заметно кольцо, напоминающее перстень понтифика.
Трамп опубликовал своё изображение в образе Папы Римского.
Напомним, Папа Римский Франциск скончался в возрасте 88 лет, о чем стало известно 21 апреля. За месяц до смерти в Ватикане сообщали, что Франциск перестал нуждаться в искусственной вентиляции лёгких и пошёл на поправку, однако прогнозы врачей были крайне осторожными.
Прежде Трамп рассказал, что хотел бы стать следующим избранным Папой Римским. Отвечая на вопрос о том, кто мог бы стать следующим избранным понтификом, он также сообщил, что у него нет каких-либо предпочтений среди кандидатов на пост нового главы Ватикана.