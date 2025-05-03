Трамп как понтифик: Президент США примерил папскую тиару с помощью нейросети

Прежде Трамп рассказал, что хотел бы стать следующим избранным Папой Римским. Отвечая на вопрос о том, кто мог бы стать следующим избранным понтификом, он также сообщил, что у него нет каких-либо предпочтений среди кандидатов на пост нового главы Ватикана.