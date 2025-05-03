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Суд взыскал с актёра Верника задолженность по оплате коммунальных платежей

Суд в Москве взыскал задолженность по оплате коммунальных платежей с актера Игоря Верника.

Источник: Комсомольская правда

Мировой суд Москвы взыскал с актера Игоря Верника задолженность по коммунальным платежам. Об этом сообщили РИА Новости в судебной инстанции.

В ведомстве подтвердили вынесение судебного приказа о взыскании долга.

Иск против Верника подал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы. Точная сумма задолженности не раскрывается. Согласно данным судебной картотеки, решение уже вступило в законную силу.

1 мая Мировой суд взыскал долг с рэпера Тимати по оплате коммунальных платежей. Суд удовлетворил иски, поданные Фондом капремонта Москвы в отношении артиста.

Прежде суд постановил взыскать с актера Алексея Панина* 167 тысяч 119 рублей задолженности по кредитной карте его покойной матери. Согласно материалам дела, мать артиста Татьяна Власова оформила кредитку с лимитом 170 тысяч рублей в августе 2019 года.

* — Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга и признан иноагентом.