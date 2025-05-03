Суд взыскал с актёра Верника задолженность по оплате коммунальных платежей

Мировой суд Москвы взыскал с актера Игоря Верника задолженность по коммунальным платежам. Об этом сообщили РИА Новости в судебной инстанции.
В ведомстве подтвердили вынесение судебного приказа о взыскании долга.
Иск против Верника подал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы. Точная сумма задолженности не раскрывается. Согласно данным судебной картотеки, решение уже вступило в законную силу.
1 мая Мировой суд взыскал долг с рэпера Тимати по оплате коммунальных платежей. Суд удовлетворил иски, поданные Фондом капремонта Москвы в отношении артиста.
Прежде суд постановил взыскать с актера Алексея Панина* 167 тысяч 119 рублей задолженности по кредитной карте его покойной матери. Согласно материалам дела, мать артиста Татьяна Власова оформила кредитку с лимитом 170 тысяч рублей в августе 2019 года.
* — Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга и признан иноагентом.