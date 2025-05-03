Суд взыскал с актёра Верника задолженность по оплате коммунальных платежей

Прежде суд постановил взыскать с актера Алексея Панина* 167 тысяч 119 рублей задолженности по кредитной карте его покойной матери. Согласно материалам дела, мать артиста Татьяна Власова оформила кредитку с лимитом 170 тысяч рублей в августе 2019 года.