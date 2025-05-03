В московский суд поступило дело на актёра Верника о неуплате штрафа

Суд в Москве 15 мая рассмотрит административное дело, составленном в отношении российского актера Игоря Верника из-за неуплаты штрафа в установленный срок, сообщили в судебной инстанции.
При этом не уточняется, за какое нарушение артист был оштрафован.
«Заседание назначено на 15 мая 2025 года», — отметили в суде, информацию которого приводит РИА Новости.
Отмечается, что Вернику вменяется ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. Ему могут назначить штраф в двукратном размере или административный арест до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.
Напомним, в апреле суд в Москве взыскал задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг с Андрея Домогарова — брата народного артиста РФ, актёра Александра Домогарова. Инстанция рассматривала два дела в отношении мужчины.