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Трамп примерил на себя образ папы римского с помощью нейросети

Президент США Дональд Трамп с помощью нейросети представил себя в образе папы римского. Изображение он опубликовал в соцсети Truth Social.

Президент США Дональд Трамп с помощью нейросети представил себя в образе папы римского. Изображение он опубликовал в соцсети Truth Social.

На сгенерированной картинке видно, как Трамп изображен сидящим на троне в папской сутане, с крестом на груди и митрой на голове. На его руке также можно увидеть кольцо, напоминающее папский перстень.

До этого Трамп отвечая на вопрос о том, кого бы он хотел видеть главой католической церкви, Трамп отметил, что сам был бы своим главным выбором. При этом, по его словам, у него нет предпочтений среди других кандидатов на этот пост.

Об уходе из жизни 89-летнего папы римского Франциска стало известно 21 апреля. Он скончался от инсульта, который привел к коме и последующей необратимой сердечной недостаточности. В Сети опубликовали последнее фото главы Римско-католической церкви перед смертью. Гроб с телом понтифика 26 апреля опустили в могилу в церкви Богоматери Великой в Риме.

Как будут выбирать нового папу римского, какие еще основные кандидатуры выделяют СМИ и у кого из них больше шансов — в материале «Вечерней Москвы».