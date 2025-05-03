Красноярцы верят в глобальное потепление

60% опрошенных красноярцев считают, что причиной климатических изменений является деятельность человека. Женщины чаще мужчин придерживаются этой точки зрения (71% против 48%). Среди молодёжи до 35 лет сторонников этой позиции также больше (62% против 55% среди респондентов старше 45 лет). Около четверти участников опроса уверены, что климатические изменения вызваны естественными процессами.