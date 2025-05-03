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Красноярцы верят в глобальное потепление

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Более половины экономически активных жителей Красноярска (54%) верят в глобальное потепление. Таковы результаты опроса сервиса SuperJob.

Источник: НИА Красноярск

Согласно данным, женщины чаще признают изменения климата, чем мужчины (59% против 48%). Молодёжь до 35 лет склонна доверять научным данным чаще, чем старшее поколение (60% против 49%).

26% респондентов заявили, что не верят в глобальное потепление, а 20% затруднились с ответом. Среди комментариев скептиков: «Раздутая проблема», «Мошенничество капиталистов» и «Мифы учёных».

60% опрошенных красноярцев считают, что причиной климатических изменений является деятельность человека. Женщины чаще мужчин придерживаются этой точки зрения (71% против 48%). Среди молодёжи до 35 лет сторонников этой позиции также больше (62% против 55% среди респондентов старше 45 лет). Около четверти участников опроса уверены, что климатические изменения вызваны естественными процессами.