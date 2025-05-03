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Топ-5 главных новостей в Молдове 3 мая 2025: В Молдове политики все чаще призывают к ликвидации неугодных; в Молдове ликвидировали банду налетчиков из 15 человек — они грабили дома в Европе; во Франции та

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 3 мая 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 3 мая 2025:

1. Политики и рядовые граждане все чаще призывают к ликвидации неугодных: Отныне в Молдове любой гражданин может оказаться в тюряге, если пикнет лишнее.

2. В Молдове ликвидировали банду налетчиков из 15 человек: Они наводили ужас на зажиточных европейцев — грабили дома и ювелирные магазины.

3. Во Франции таинственно исчез дальнобойщик из Молдовы: Развернута масштабная поисковая операция.

4. Первая молдавская клубника в Кишиневе в полтора раза дороже импортной: Почему продавцы не опускают цену 160 леев за килограмм.

5. В Кишиневе на две недели перекрывают несколько улиц: В День Победы тоже придётся добираться до центра другими маршрутами.

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