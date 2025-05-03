Волгоградцам грозят серьезные штрафы за приготовление шашлыков на дачах

В частных домах, на дачах, на природе (берегах рек, в парках и лесах) запрещается разводить костры, жечь сухую траву, мусор, устраивать свалки твердых бытовых, а особенно горючих отходов. Чтобы на даче приготовить шашлык, мангал надо устанавливать на расстоянии не меньше 5 метров от зданий или построек. Земля в радиусе 2 метров должна быть очищена от сухостоя и листьев. Следует убрать все легковоспламеняющиеся материалы.