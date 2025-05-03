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Волгоградцам грозят серьезные штрафы за приготовление шашлыков на дачах

Во время действия в регионе особого противопожарного режима разведение костров и приготовление блюд на мангале могут обернуться неприятностями с законом.

В Волгоградской области с 20 марта по 31 октября 2025 года на территории региона действует особый противопожарный режим. В этот период вводится ряд ограничений.

В частных домах, на дачах, на природе (берегах рек, в парках и лесах) запрещается разводить костры, жечь сухую траву, мусор, устраивать свалки твердых бытовых, а особенно горючих отходов. Чтобы на даче приготовить шашлык, мангал надо устанавливать на расстоянии не меньше 5 метров от зданий или построек. Земля в радиусе 2 метров должна быть очищена от сухостоя и листьев. Следует убрать все легковоспламеняющиеся материалы.

Строго запрещено жарить шашлыки, разводить костры во дворах домов, на лоджиях, балконах, чердаках, крышах, террасах.

Несоблюдение противопожарного режима волгоградцам грозит административной и даже в некоторых случаях уголовной ответственностью. Суммы штрафов при нарушении требований особого противопожарного режима могут быть разными.

Для граждан сумма составляет от 2 000 до 4 000 рублей, для должностных лиц от 15 000 до 30 000 рублей, а для юридических лиц — от 40 000 до 60 000 рублей.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, следить за соблюдением порядка будут специальные инспекционные группы, состоящие из работников профильных служб и ведомств. К работе будут привлечены беспилотные летательные аппараты.