Россиянам придется сделать перерыв на работу в начале мая

«7 мая мы будем работать в обычном режиме», — рассказал Нилов в ходе беседы с РИА Новости. Он уточнил, что праздничный нерабочий день, установленный на 23 февраля, в этом году совпал с выходным. В связи с этим выходной день, приходящийся на воскресенье, был перенесен на 8 мая, однако никакой праздник на этот день не выпадает.