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Депутат Нилов напомнил россиянам о сокращенных рабочих днях на майские праздники

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) сообщил, что рабочий день 7 мая не будет сокращенным. Об этом он заявил в субботу, 3 мая, в беседе с РИА Новости.

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) сообщил, что рабочий день 7 мая не будет сокращенным. Об этом он заявил в субботу, 3 мая, в беседе с РИА Новости.

По его словам, 8 мая является обычным выходным днем, а не праздничным, поэтому 7 мая пройдет в стандартном рабочем режиме.

— Двадцать третье февраля был нерабочим праздничным днем, но в связи с тем, что совпало с выходным, то выходной воскресный день был перенесен на 8 мая, — цитирует его агентство.

Недавно старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Чирикова напомнила россиянам правила оплаты рабочего дня в майские праздники. Согласно 153 статье Трудового кодекса РФ, работа в праздничные и выходные дни должна оплачиваться как минимум в двойном размере.

Также мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что 7 и 9 мая ограничат выходы с нескольких центральных станций метро. Ограничения продлятся с открытия метрополитена и до окончания мероприятий.

По результат соцопросов стало известно, что почти половина россиян для экономии объединяются с друзьями и делят расходы во время поездок на природу на майских праздниках.