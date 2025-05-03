Депутат Нилов напомнил россиянам о сокращенных рабочих днях на майские праздники

По его словам, 8 мая является обычным выходным днем, а не праздничным, поэтому 7 мая пройдет в стандартном рабочем режиме.
— Двадцать третье февраля был нерабочим праздничным днем, но в связи с тем, что совпало с выходным, то выходной воскресный день был перенесен на 8 мая, — цитирует его агентство.
Недавно старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Чирикова напомнила россиянам правила оплаты рабочего дня в майские праздники. Согласно 153 статье Трудового кодекса РФ, работа в праздничные и выходные дни должна оплачиваться как минимум в двойном размере.
Также мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что 7 и 9 мая ограничат выходы с нескольких центральных станций метро. Ограничения продлятся с открытия метрополитена и до окончания мероприятий.
По результат соцопросов стало известно, что почти половина россиян для экономии объединяются с друзьями и делят расходы во время поездок на природу на майских праздниках.