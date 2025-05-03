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На реках Башкирии снизился уровень воды

В Башкирии реки находятся в поймах, за сутки их уровень снизился, сообщает председатель государственного комитета ЧС по республике Кирилл Первов.

Источник: Freepik

В Башкирии реки находятся в поймах, за сутки их уровень снизился, сообщает председатель государственного комитета ЧС по республике Кирилл Первов. Так, уровень воды на реке Белой в районе Монумента Дружбы в Уфе за сутки снизился на 7 сантиметров и составил 288 сантиметров. На реке Уфе в селе Верхний Суян Караидельского района за сутки уровень уменьшился на 18 сантиметров, текущий уровень составляет 506 сантиметров, выход реки на пойму происходит при 739 см. На реке Ай в селе Метели Дуванского района за сутки уровень снизился на 11 см, текущий уровень — 286 сантиметров, выход реки на пойму — при 690 сантиметрах.

За прошедшие сутки сведений о подтоплении не поступало. На контроле остается одна ситуация в Уфе, связанная с переливом дороги в садовое некоммерческое товарищество.

Нугушское водохранилище наполнено, Юмагузинское и Павловское наполняются, отмечается в сообщении.