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Дачникам посоветовали упражнения, которые помогут расслабиться после работы на участке

Тренер Шилова перечислила упражнениям для восстановления после работы на даче.

Источник: Комсомольская правда

После трудового дня на даче мышцы требуют отдыха, а расслабиться после интенсивной работы поможет специальная гимнастика. Фитнес-тренер Наталья Шилова дала советы, какие упражнения стоит делать, чтобы избежать болей в спине, шее и плечах.

— За час дачных работ можно потратить от 180 до 350 ккал в зависимости от интенсивности нагрузок. Три упражнения помогут расслабить мышцы после долгой работы и позволят избежать болей, — рассказала тренер в беседе с KP.RU.

Одним из самых эффективных упражнений является «Кошечка». Оно увеличивает мобильность грудного отдела позвоночника. Для его выполнения нужно встать на четвереньки и поочередно прогибать и округлять спину.

Другим полезным упражнением является «Книжка», пришедшая из пилатеса. Лежа на левом боку, нужно вытянуть левую ногу, а правую согнуть и положить на нее. Руки кладутся одна на другую. На вдохе корпус раскрывается, правую руку переносят через грудь, при этом левое колено остается прижатым.

Завершает комплекс «Треугольник». Он снимает напряжение с поясницы и задней части тела. Нужно встать, правую ногу поставить под углом 90 градусов, левую — на 45. Наклониться в сторону левой ноги, взяться за голень или колено, а правую руку поднять вверх. Задержаться в позе на минуту, потом поменять сторону.