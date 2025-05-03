Дачникам посоветовали упражнения, которые помогут расслабиться после работы на участке

Завершает комплекс «Треугольник». Он снимает напряжение с поясницы и задней части тела. Нужно встать, правую ногу поставить под углом 90 градусов, левую — на 45. Наклониться в сторону левой ноги, взяться за голень или колено, а правую руку поднять вверх. Задержаться в позе на минуту, потом поменять сторону.