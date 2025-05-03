Какая погода была 3 мая и в другие майские дни 109 лет назад

В связи с непогодой, которая разбушевалась в Самарской области, нам стало интересно какая погода стояла на территории области больше 100 лет назад.
Ниже представлены выдержки из «Бюллетеней Самарской земской метеорологической сети» за май 1916 года.
Отметим, что даты ниже приведены по старому стилю. То есть сейчас это было бы не 3-е, а 16-е мая и т.д.
"Ветренная погода в связи с засухой начала месяца не могла не вызвать значительного развития пылевых явлений. Наблюдения над указанными явлениями, крайне важными для Самарской губернии, пока не введены в программу станций.
Поэтому для характеристики их могут быть приведены лишь сообщения одного наблюдателя, диакона Ильина. Вот выдержки из дневника этого наблюдателя:
3 мая. Дул сильный ветер; дождевые облака проносились над землей с пылью. «Молодой месяц» обмылся ветром и пылью, дождя не было.
9 мая. Траве и хлебным растениям нет ходу: ветер холодный и пыль без конца!
11 мая. Тучи разъяснились — осталась одна матушка-пыль, которая лезет назойливо и в нос, и в рот, и в уши, и засаривает глаза всякому проезжему и прохожему.
18 мая. По небу взмывали тучи, но дождя нет. Земля суха. Некоторые загоны яровых затянуло песком до основания".
Также, по сообщениям Самарской земской метеорологической станции, в городе Самара 30 мая выпал снег и град.
Многие погодные явления за тот период не зафиксировали в связи с недостаточной готовностью метеорологических сетей.
Как мы видим, погода в Самаре всегда преподносила жителям сюрпризы.