Какие дороги перекрыли 3 мая в Волгограде на время репетиции парада

Сегодня, 3 мая 2025 года, в схеме перекрытия дорог в Волгограде — площадь Павших Борцов и все прилегающие к ней улицы. Ограничения ввели на время первой репетиции парада Победы. Еще накануне на улице Мира выстроилась задействованная в тренировке военная техника.
В списке улиц, которые перекрыли в Волгограде 3 мая 2025 с 7.00 до 22.00 часов, улица Мира в границах от Краснознаменской до Комсомольской, и прилегающие к ней участки Аллеи Героев, улиц Гоголя, Ленина и Володарского.
Кроме того, на весь день 3 мая 2025 в Волгограде запретили остановку и стоянку автомобилей на четной стороне улицы Краснознаменской от Мира до Коммунистической, а также на улице Коммунистической от Краснознаменской до Порт-Саида.
Следующие на ж/д вокзал Волгоград-1 автобусы № 6, № 21, № 88 и № 89э проследуют к нему не по обычному маршруту, а через через улицы Порт-Саида и Коммунистическую.