ВСУ атаковали Новороссийск с применением БПЛА, ракет и безэкипажных катеров

ВС Украины минувшей ночью пытались атаковать инфраструктуру Новороссийска с применением БПЛА, безэкипажных катеров и управляемых ракет, заявил в своем Telegram-канале мэр города Андрей Кравченко.
«Всю ночь военные отражали многочисленные попытки киевского режима нанести ущерб инфраструктуре города-героя. Массированная террористическая атака с применением БПЛА самолетного типа, безэкипажных катеров и управляемых ракет была отражена», — говорится в публикации.
При этом, как отметил градоначальник, угроза атаки БПЛА в Новороссийске сохраняется, средства ПВО продолжают работать.