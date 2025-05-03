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ВСУ атаковали Новороссийск с применением БПЛА, ракет и безэкипажных катеров

Мэр города Андрей Кравченко отметил, что военные РФ отразили террористическую атаку ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

ВС Украины минувшей ночью пытались атаковать инфраструктуру Новороссийска с применением БПЛА, безэкипажных катеров и управляемых ракет, заявил в своем Telegram-канале мэр города Андрей Кравченко.

«Всю ночь военные отражали многочисленные попытки киевского режима нанести ущерб инфраструктуре города-героя. Массированная террористическая атака с применением БПЛА самолетного типа, безэкипажных катеров и управляемых ракет была отражена», — говорится в публикации.

При этом, как отметил градоначальник, угроза атаки БПЛА в Новороссийске сохраняется, средства ПВО продолжают работать.