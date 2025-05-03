Украинские военные примут участие в параде в честь 80-летия победы над фашистами в Лондоне

Украинские военнослужащие совместно с британскими войсками примут участие в параде в Лондоне, посвященном 80-летию победы над нацистской Германией. Об этом заявил министр обороны Соединённого Королевства Джон Хили в эфире телеканала ITV.
Хили подчеркнул, что мероприятие, запланированное на понедельник, будет посвящено ветеранам Второй мировой войны, которых он назвал «величайшим поколением». По его словам, участие украинских военных допустимо, поскольку они сейчас «сражаются на передовой».
«Уместно, что украинские вооруженные силы, которые сейчас сражаются на передовой линии свободы, будут представлены на мероприятии в понедельник», — уточнил министр.
Согласно информации ITV, в шествии будут задействованы более тысячи военнослужащих британских вооруженных сил. В Великобритании также запланирован ряд других мероприятий, приуроченных к памятной дате.
Тем временем Владимир Путин объявил о временном прекращении огня на территории специальной военной операции во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Согласно опубликованному заявлению, с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая Россия вводит режим прекращения огня на всей территории боевых действий.