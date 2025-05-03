Кто такие жены-мироносицы, когда и как отмечают их праздник в 2025 году

«8 Марта — это светский праздник. Конечно, мы и в этот день поздравляем наших женщин, но все-таки именно День жен-мироносец в христианской традиции считается основным. Мы восхищаемся мироносицами и тем, что есть в наших любимых женщинах. Это праздник всех потрясающих наших матерей, жен и дочерей. У нас в храме есть традиция дарить прихожанкам в этот день цветы», — рассказал Николай Конюхов.