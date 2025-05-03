Всемирный день Солнца отмечается 3 мая

При далеком расположении двух звезд облик неба на Земле был бы совсем другим. Его освещало бы ночное светило, совершенно не похожее ни на что, известное людям. Если бы вторая солнцеподобная звезда располагалась чуть дальше орбиты Сатурна (10−12 а.е.), она бы путешествовала по небу, как он: всходила бы ночью на востоке и заходила на западе, но с годами сильно меняла бы положение. В годы противостояний такая звезда была бы в зените в полночь, а в годы соединений находилась бы рядом с солнцем на дневном небосклоне. Интересными были бы практические эффекты: такая звезда была бы во многие тысячи раз ярче Луны в полнолуние, но не смогла бы играть роль Солнца, поскольку, все же, была бы в десятки раз его тусклее. Подобные расчеты всегда условны, но, скорее всего, восход второй звезды обращал бы ночь в ранние сумерки. С учетом того, что такая звезда была бы видна на ночном небе не всегда, возможно, человечество выделило бы на календаре годы света и годы тьмы, когда ночь наступает по-настоящему.