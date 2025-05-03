Летние веранды готовятся к открытию в Хабаровске

В этом году в силу вступил ряд изменений в законодательстве для предпринимателей. Теперь летняя веранда называется сезонным залом. Также владелец заведения должен обладать правом на землю, где располагается такой зал, и сама терраса должна примыкать к ресторану.
Самым значимым нововведением является разрешение на продажу алкогольной продукции в сезонном зале. Ранее были разрешены некрепкие напитки и легкие коктейли.
Всего в регионе в этом сезоне планируют открыть 65 сезонных залов, 41 из которых находится в Хабаровске. Принимать гостей они начнут в конце мая.