В Екатеринбурге дежурят спасатели на мотоциклах

Каждый из которых весит около 400 килограмм и имеет дополнительное оборудование, включая инструменты для спасения людей из автомобилей после аварий. На мотоциклах есть аптечки первой помощи. Также они оснащены ручными установками для тушения пожаров, которые могут справиться с огнем на площади до 10 квадратных метров. В арсенале мотоспасателей есть огнетушители, конусы, фонари и другие необходимые инструменты.