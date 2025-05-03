В Екатеринбурге дежурят спасатели на мотоциклах

Они базируются в двух пожарно-спасательных подразделениях Орджоникидзевского и Верх-Исетского районов. Об этом сообщило ГУ МЧС Свердловской области.
— Мотоциклы мобильной группы быстрого реагирования позволяют легко маневрировать в плотном потоке машин, не стоять в пробках. Чтобы водители их пропускали, мотоциклы оборудованы световой сигнализацией и сиреной, — отметили в ведомстве.
Отмечается, что специалисты мотогрупп могут выполнять функции спасателей, пожарных и медиков. В их распоряжении находятся четыре мотоцикла.
Каждый из которых весит около 400 килограмм и имеет дополнительное оборудование, включая инструменты для спасения людей из автомобилей после аварий. На мотоциклах есть аптечки первой помощи. Также они оснащены ручными установками для тушения пожаров, которые могут справиться с огнем на площади до 10 квадратных метров. В арсенале мотоспасателей есть огнетушители, конусы, фонари и другие необходимые инструменты.
Кроме того, пожарно-спасательные мотоциклы всегда выезжают парами, что делает их работу более эффективной. Это помогает сотрудникам МЧС быстрее добраться до места происшествия.