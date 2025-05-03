Магнитная буря 4 мая 2025: прогноз геомагнитной активности и вспышек на Солнце

Магнитные бури регулярно влияют на состояние здоровья миллион людей. Чаще всего на головные боли, проблемы со сном и потерю концентрации внимания жалуются люди в возрасте от 50 лет, страдающие от хронических заболеваний и проблем с сердцем и давлением. Но метеозависимость может возникнуть у кого угодно.