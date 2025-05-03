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В Уфе семилетний мальчик попал в больницу после наезда автомобиля во дворе дома

В ГАИ столицы Башкирии сообщили подробности аварии.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе накануне, 2 мая, сбили семилетнего мальчика. Об этом сообщили в ГАИ столицы Башкирии.

По предоставленным данным, около восьми часов вечера водитель автомобиля «Киа Спортейж» двигаясь по двору дома на проспекте Октября, 105/1, наехал на ребенка.

В результате случившегося мальчика госпитализировали в больницу. По факту случившегося началось разбирательство. Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.