СМИ: В Киеве прогремел взрыв

24 апреля появились сообщения о том, что российские военные нанесли комбинированный удар по военным объектам в Киеве, там прогремели мощные взрывы. Журналисты уточнили, что удары нанесли в ночь с 23 на 24 апреля, в Голосеевском районе города горели машины и здания. Официального подтверждения информации от Министерства обороны РФ не поступало.