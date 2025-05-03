СМИ: В Киеве прогремел взрыв

В центре Киева прозвучал взрыв. Об этом сообщили украинские СМИ.
Подробности инцидента и информация о последствиях пока отсутствуют, передает Lenta.ru.
После массированного удара Вооруженных сил РФ по Киеву президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва должна прекратить огонь, если она выражает готовность к переговорам по урегулированию конфликта, подчеркнув, что у украинцев «лопнет терпение».
24 апреля появились сообщения о том, что российские военные нанесли комбинированный удар по военным объектам в Киеве, там прогремели мощные взрывы. Журналисты уточнили, что удары нанесли в ночь с 23 на 24 апреля, в Голосеевском районе города горели машины и здания. Официального подтверждения информации от Министерства обороны РФ не поступало.
Также украинский президент Владимир Зеленский намекнул о том, что планирует организовать удары по параду Победы в Москве 9 мая. Он также отметил, что Россия должна переживать о продолжающихся боевых действиях.
Глава России Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно продлится с 00:00 с 7 на 8 мая до 00:00 с 10 на 11 мая.