Выездные дни донора в мае пройдут в восьми округах Прикамья

Так, в понедельник, 5 мая, кровь сдадут сотрудники АО «Транснефть Прикамье» у себя на предприятии. А 6 мая с 9:00 до 14:00 в рамках акции «День Победы» все желающие смогут стать донорами без предварительной записи в Перми на ул. Ленина, 51б. Четыре дня, с 12 по 15 мая, выездная бригада ПКСПК посвятит АО «Пермские моторы». Посмотреть график выездной деятельности можно на сайте ПКСПК, в группе Вконтакте и в тг-канале.