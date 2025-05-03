Выездные дни донора в мае пройдут в восьми округах Прикамья

В мае Пермская краевая станция переливания крови (ПКСПК) приглашает прикамцев принять участие в выездных донорских акциях в восьми округах региона.
В этом месяце выездная бригада ПКСПК посетит Пермь, Полазну, Чайковский, Суксун, Кизел, Куеду, Соликамск и Октябрьский.
Так, в понедельник, 5 мая, кровь сдадут сотрудники АО «Транснефть Прикамье» у себя на предприятии. А 6 мая с 9:00 до 14:00 в рамках акции «День Победы» все желающие смогут стать донорами без предварительной записи в Перми на ул. Ленина, 51б. Четыре дня, с 12 по 15 мая, выездная бригада ПКСПК посвятит АО «Пермские моторы». Посмотреть график выездной деятельности можно на сайте ПКСПК, в группе Вконтакте и в тг-канале.