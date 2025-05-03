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Грозы и до +22°С ожидается в Беларуси в субботу

Синоптики предупреждают, что в начале следующей неделе в республике похолодает из-за поступления воздуха с северо-запада Европы.

Сейчас в Ричмонде: +19° 6 м/с 88% 756 мм рт. ст. +20°
Источник: Агентство «Москва»

МИНСК, 3 мая — Sputnik. Грозы ожидаются в южных районах Беларуси в субботу, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

По прогнозам синоптиков, 3 мая будет переменная облачность, днем по югу пройдут кратковременные дожди, также в дневные часы в южных районах страны прогремят грозы.

Ветер будет западного направления, 4−9 метров в секунду, при грозах местами порывы будут достигать 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха составит от +16 до +22°С.

В МЧС в свою очередь предупреждают, что порывистый ветер может повредить и оборвать линии связи и электропередач, привести к отключению электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах. Грозы могут стать причиной возникновения лесных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.

Народные приметы на 3 мая

В народном календаре 3 мая отведено особое место: предки верили, что именно в этот день между мирами открывается тонкая грань — души умерших спускаются к живым, чтобы побыть рядом. А чтобы они нашли дорогу домой, их следовало «окликнуть» — обратиться по имени с любовью и почтением.

Народные приметы:

  • радугу — к дождям и грозам.
  • молнии без дождя — к ясным и солнечным дням.
  • почва сухая — не следует ждать обильного урожая.
  • на сосне много шишек — уродится рожь, на ели — пшеница.
  • первый гром — предвестник богатого урожая.
  • сильный дождь — будет много меда.
  • алое небо на закате — следующий день будет ветреным.