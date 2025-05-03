Грозы и до +22°С ожидается в Беларуси в субботу

В народном календаре 3 мая отведено особое место: предки верили, что именно в этот день между мирами открывается тонкая грань — души умерших спускаются к живым, чтобы побыть рядом. А чтобы они нашли дорогу домой, их следовало «окликнуть» — обратиться по имени с любовью и почтением.