Грозы и до +22°С ожидается в Беларуси в субботу

МИНСК, 3 мая — Sputnik. Грозы ожидаются в южных районах Беларуси в субботу, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
По прогнозам синоптиков, 3 мая будет переменная облачность, днем по югу пройдут кратковременные дожди, также в дневные часы в южных районах страны прогремят грозы.
Ветер будет западного направления, 4−9 метров в секунду, при грозах местами порывы будут достигать 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха составит от +16 до +22°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что порывистый ветер может повредить и оборвать линии связи и электропередач, привести к отключению электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах. Грозы могут стать причиной возникновения лесных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.
Народные приметы на 3 мая
В народном календаре 3 мая отведено особое место: предки верили, что именно в этот день между мирами открывается тонкая грань — души умерших спускаются к живым, чтобы побыть рядом. А чтобы они нашли дорогу домой, их следовало «окликнуть» — обратиться по имени с любовью и почтением.
Народные приметы:
- радугу — к дождям и грозам.
- молнии без дождя — к ясным и солнечным дням.
- почва сухая — не следует ждать обильного урожая.
- на сосне много шишек — уродится рожь, на ели — пшеница.
- первый гром — предвестник богатого урожая.
- сильный дождь — будет много меда.
- алое небо на закате — следующий день будет ветреным.