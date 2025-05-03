Девочка с «маской Бэтмена» вновь прибыла в Россию для продолжения лечения

Юная жительница США Луна Феннер, известная как девочка с «маской Бэтмена» из-за редкого кожного заболевания, вернулась в Санкт-Петербург, чтобы продолжить курс лечения в одной из клиник города. Семья добиралась до России около суток с пересадкой в Турции.