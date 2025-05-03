В Севастополе разобьют сад лекарственных трав

«Вообще, Крым — это такой регион, где чуть ли не на каждом квадратном метре (естественно, где природа, а не застройка) можно найти лекарственные растения, а то и не один вид сразу с различными эффектами — и мы намерены воспользоваться этой возможностью, этим потенциалом», — отметил директор.