В Севастополе разобьют сад лекарственных трав

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 мая. /ТАСС/. Сад, где ученые будут выращивать лекарственные растения для научных исследований, разобьют в пригороде Севастополя в 2025 году. Об этом сообщил ТАСС директор Института фундаментальной медицины и здоровьесбережения СевГУ Дмитрий Кадочников.
«СевГУ владеет несколькими гектарами земли, часть из нее уже много лет занята учебными, экспериментальными виноградниками — а небольшой участок сейчас передали в наше пользование. И вот сейчас, на майских праздниках, мы, студенты и преподаватели, начинаем высадку лекарственных трав — часть будет расти в открытом грунте, часть в теплицах», — рассказал Кадочников.
Он пояснил, что в этом саду будут расти как виды-эндемики Крыма, так и повсеместно распространенные или завезенные из других регионов. Всего для целей институту передано около 3−4 га земли.
«Вообще, Крым — это такой регион, где чуть ли не на каждом квадратном метре (естественно, где природа, а не застройка) можно найти лекарственные растения, а то и не один вид сразу с различными эффектами — и мы намерены воспользоваться этой возможностью, этим потенциалом», — отметил директор.
Он добавил, что создание подобного полигона — часть долгосрочной программы, которая предполагает серьезные научные исследования. «Мы провели серьезную подготовительную работу, и для высадки на полигоне собрали перечень наиболее перспективных видов, но некоторые недостаточно изучены. Недоизученные виды мы, насколько возможно, исследуем, выясним генетический состав и так далее. С другой стороны — расширим знания о полезных свойствах лекарственных растений», — заключил Кадочников.