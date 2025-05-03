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На Ленинградской в Самаре появятся репродукции старинных фото

Мэр Самары Иван Носков объявил итоги голосования по оформлению улицы Ленинградской.

Мэр Самары Иван Носков объявил итоги голосования по оформлению улицы Ленинградской. Победил вариант с размещением художественных репродукций старинных фотографий города.

Работу выполнят уличные художники, которых выберут «Ростелеком» и департамент культуры. Сейчас идет отбор снимков, которые должны гармонично смотреться на распределительных шкафах. После создания и утверждения эскизов начнется роспись — уже после майских праздников.

Параллельно на Ленинградской приводят в порядок дорожное покрытие, газоны и плитку. Газоны готовят к подсеву травы и высадке цветов. Носков в своем телеграм-канале отметил, что такие проекты улучшают городскую среду не за счет больших бюджетов, а через внимание к деталям.

Ранее мы писали, что участок Заводского шоссе от улицы Аврора до улицы 22 Партсъезда готовится к временной эксплуатации.

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