На Ленинградской в Самаре появятся репродукции старинных фото

Параллельно на Ленинградской приводят в порядок дорожное покрытие, газоны и плитку. Газоны готовят к подсеву травы и высадке цветов. Носков в своем телеграм-канале отметил, что такие проекты улучшают городскую среду не за счет больших бюджетов, а через внимание к деталям.