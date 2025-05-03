Завершено следствие по делу бывшего главного кадровика Минобороны Кузнецова

В дальнейшем генерал организовал заключение между Мартиросяном и КВВУ госконтрактов и договоров на оказание гостиничных услуг на общую сумму более 372 млн рублей. Взамен бизнесмен купил и оформил на жену Кузнецова земельный участок и дом в Краснодаре. На тот момент Кузнецов был начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ. В его обязанности входило решение вопросов, связанных с размещением курсантов КВВУ.