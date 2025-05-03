Завершено следствие по делу бывшего главного кадровика Минобороны Кузнецова

Военные следователи завершили расследование уголовного дела о взяточничестве в отношении экс-начальника главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова и бизнесмена Левы Мартиросяна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Уголовное дело насчитывает более 40 томов. Обвиняемые и их адвокаты приступили к ознакомлению с материалами дела. Подсудимые вину не признали.
«Следственные действия в отношении Кузнецова и Мартиросяна завершены, им предъявлено обвинение в окончательной редакции», — сообщил собеседник информагентства.
По данным следствия, предприниматель познакомился с Кузнецовым, когда тот занимал пост начальника продовольственной службы отдела материального обеспечения Краснодарского высшего военного училища (КВВУ).
В дальнейшем генерал организовал заключение между Мартиросяном и КВВУ госконтрактов и договоров на оказание гостиничных услуг на общую сумму более 372 млн рублей. Взамен бизнесмен купил и оформил на жену Кузнецова земельный участок и дом в Краснодаре. На тот момент Кузнецов был начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ. В его обязанности входило решение вопросов, связанных с размещением курсантов КВВУ.
Защита Мартиросяна сообщила, что в минувшую среду Мосгорсуд продлил арест предпринимателю еще на три месяца.
Ранее сообщалось, что суд арестовал 29 счетов в банках и шесть объектов недвижимости генерала Кузнецова.