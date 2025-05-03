Россиян предупредили о высоких штрафах за сбор грибов: какие нельзя собирать, как их отличить

К особо ценным грибам относят только те виды, которые включены в утвержденный список. В настоящее время в этот перечень входит лишь одна разновидность гриба — рядовка мацутакэ. Данный гриб можно обнаружить на территории Южного Урала, в Приуралье, а также на Дальнем Востоке, в Приморском крае и в лесах Восточной и Южной Сибири. К нарушителям может быть применена уголовная ответственность в соответствии со статьей 260.1 Уголовного кодекса РФ. Об этом рассказала юрист Алла Георгиева.