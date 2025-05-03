Россиян предупредили о высоких штрафах за сбор грибов: какие нельзя собирать, как их отличить

За сбор краснокнижных грибов жителям РФ может грозить уголовная или административная ответственность.
Сбор некоторых видов грибов в России может повлечь за собой уголовную ответственность. Грибникам могут назначить обязательные, исправительные или принудительные работы, либо же лишение свободы. В других случаях — крупный штраф.
Например, за сбор особо ценных грибов, к которым относится рядовка мацутакэ, против человека может быть возбуждено уголовное дело. Об этом напомнила юрист Алла Георгиева. По ее словам, вместо тюремного срока могут назначить и исправительные работы. За сбор еще каких грибов грозит уголовная ответственность — в материале URA.RU.
Ответственность за сбор краснокнижных грибов.
Уголовная ответственность.
В октябре 2023 года в России начали действовать два закона, устанавливающих ограничения для грибников. Согласно новым нормативным актам, гражданам грозит ответственность за сбор или уничтожение представителей флоры и грибов, которые включены в Красную книгу или находятся под защитой в соответствии с международными соглашениями.
К особо ценным грибам относят только те виды, которые включены в утвержденный список. В настоящее время в этот перечень входит лишь одна разновидность гриба — рядовка мацутакэ. Данный гриб можно обнаружить на территории Южного Урала, в Приуралье, а также на Дальнем Востоке, в Приморском крае и в лесах Восточной и Южной Сибири. К нарушителям может быть применена уголовная ответственность в соответствии со статьей 260.1 Уголовного кодекса РФ. Об этом рассказала юрист Алла Георгиева.
«Могут быть назначены обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до двух лет, принудительные работы до четырех лет с дополнительным наказанием в виде штрафа до одного миллиона рублей. Либо лишение свободы до четырех лет со штрафом до 1 миллиона рублей», — сказала Георгиева.
Административная ответственность.
Административные санкции менее суровы: за незаконную добычу, хранение, транспортировку, сбор, содержание, приобретение или сбыт редких и находящихся под угрозой исчезновения видов грибов граждане могут быть оштрафованы на сумму до пяти тысяч рублей. Для должностных лиц размер штрафа может достигать двадцати тысяч рублей, а для юридических лиц — до одного миллиона рублей.
Виды краснокнижных грибов.
Любителям «тихой охоты» перед походом в лес советуют свериться со списком грибов, занесенных в Красную книгу РФ. Всего таких 16 видов.
Вешенка семгово-соломенная.
Она преимущественно встречается в период с мая по октябрь на территории Приморского и Хабаровского краев, а также в Сахалинской области. В отличие от обычной вешенки, которую можно приобрести в большинстве супермаркетов, данный вид — редкий, занесенный в Красную книгу. Он отличается насыщенным коралловым оттенком. Обычно данный гриб произрастает на поврежденной или разлагающейся древесине.
Порфировик ложноберезовиковый.
Этот гриб распространен на территории всей России. Однако наиболее часто его обнаруживают в Краснодарском и Приморском краях. Внешне он очень похож на подберезовик, но отличить его можно по характерной серо-коричневой окраске шляпки и ножки.
Перечный гриб рубиновый.
Данный вид гриба преимущественно распространен на территории Амурской и Пензенской областей, встречается также в странах Западной и Восточной Европы, в Прибалтийском регионе и Закавказье. Характерной особенностью этого гриба являются розовая окраска ножки и шляпка с оттенками желто-коричневого цвета. Перечный гриб, как правило, произрастает вблизи дубов, а обнаружить его можно в период с конца июля по начало августа.
Болет красно-желтый.
Такой вид гриба встречается на территории Краснодарского и Приморского краев, а также в Тульской и Пензенской областях. Обычно он появляется в лиственных и хвойных лесах в конце августа или в начале сентября. Как правило, обнаружив один экземпляр, можно быть уверенным, что поблизости есть еще несколько таких же грибов.
Этот вид нередко путают с боровиком. Отличительной особенностью красно-желтого болета является бархатистая шляпка желтоватого или коричнево-серого оттенка с характерными красноватыми пятнами. Кроме того, при срезе его мякоть быстро приобретает синий оттенок. Однако специалисты не рекомендуют проверять этот признак при помощи ножа из-за особенностей охраны данного редкого вида.
Трюфель летний.
Данный вид гриба преимущественно произрастает на территории Краснодарского края, а также встречается на Кавказе и в северо-западной части Закавказья. Наиболее часто его можно обнаружить в широколиственных лесных массивах. Характерными признаками трюфеля являются темное клубневидное плодовое тело и поверхность, покрытая бугорками с пирамидальными бородавками.
Кроме того, к краснокнижным грибам также относятся: рядовка-исполин, грифола курчавая, лейкопаксиллус лепистовидный, сыроежка золотистая, шишкогриб хлопьеножковый, решеточник красный, звездовик сводчатый, лепиота древесинная, сетконоска сдвоенная и гиднеллум Пека. Сбор всех этих грибов влечет за собой административную ответственность.
Красная книга грибов в регионах.
Кроме тех грибов, что особо охраняются государством, регионы также имеют право формировать индивидуальные перечни исчезающих видов. В настоящее время в Красную книгу Московской области, например, включено 26 видов.
На данный момент к ним относятся: леоция студенистая, ложносвинуха лепистовидная, саркосома шаровидная, гигрофоропсис крупноспоровый, трутовик овечий, энтолома темно-синяя, спарассис курчавый, паутинник чешуйчатый, трутовик разветвленный, паутинник фиолетовый, каштановый гриб, паутинник превосходный, гиропор синеющий, или синяк, груздь золотисто-желтый лиловеющий. Также в списке: полубелый гриб, сыроежка золотистая, дубовик оливково-бурый или обыкновенный, сыроежка разнолистная, дубовик крапчатый, сыроежка зеленоватая, боровик укореняющийся, млечник древесинный, подберезовик разноцветный или подосиновик пестрый, ежовик коралловидный, говорушка подогнутая и звездовик сводчатый.
Указанный список подлежит регулярному пересмотру и обновлению: одни виды исключаются, другие, напротив, добавляются. Такие изменения напрямую связаны с динамикой численности популяций — при увеличении их количества отдельные виды могут быть исключены из перечня.
Как отличить краснокнижные грибы от ядовитых.
В Красную книгу Московской области также внесены виды, у которых есть схожие с ними представители. К тому же они являются ядовитыми. Для человека без специальной подготовки различить такие виды от находящихся под охраной зачастую затруднительно. В таком случае аспирант кафедры микологии и альгологии Биологического факультета МГУ имени Ломоносова, миколог Никита Комиссаров посоветовал обращаться к справочникам с иллюстрациями, включая электронные версии.
«Но полностью на них полагаться тоже не стоит. Тут есть такое правило, очень старое бабушкино правило: “Не знаешь, что за гриб — этот гриб поганка”. Поэтому собирать нужно очень осторожно и не рисковать лишний раз», — рассказал Комиссаров в интервью телеканалу 360.
Где и когда собирать грибы.
Наиболее безопасно собирать грибы вдали от населенных пунктов и автомобильных дорог. Кроме того, рекомендуется обратить внимание на специализированные сообщества грибников в социальных сетях: в подобных группах по интересам часто публикуется информация о наиболее удачных местах для сбора грибов в разных регионах.
В России насчитывается примерно три тысячи видов грибов, произрастающих в различные сезоны. Около 300 из них пригодны для употребления в пищу. Некоторые виды можно собирать уже зимой или весной, однако наиболее обильный урожай грибов приходится на конец лета и осенние месяцы. Обычно массовый сбор грибов начинается не ранее середины июля.
Тем не менее, часть любителей «тихой охоты» отправляется в леса с самого апреля, когда можно встретить первые, хоть и немногочисленные, но свежие грибы. К маю же знатоки грибной охоты нередко возвращаются домой с полными ведрами собранного урожая.