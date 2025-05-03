В Перми из-за паводка отменили ближайшие рейсы катамарана «Экоходъ»

Камская ГЭС после рекордных снегопадов 28 и 29 апреля открыла все 23 затвора своей водосливной плотины. Это повлекло резкий подъем уровня воды в бассейне реки Камы. Неблагоприятное развитие событий повлияло на работу прогулочного пассажирского флота, который открыл навигацию 1 мая.
Компания «Водоходъ» в своих соцсетях сообщила об отмене ближайших рейсов судна «ЭкоходЪ 2» в связи с независящими природными явлениями — паводком. Перевозчик планировал запустить рейс до Закамска и несколько тематических речных прогулок. О возобновлении работы сообщат дополнительно.
Еще один пермский перевозчик «Кама-Трэвел», осуществляющий речные прогулки на теплоходах «Москва-210», «Москва-42» и «Алмаз», пока об изменении в своем расписании не сообщил.
Уровень воды верхнего бьефа Камской ГЭС 30 апреля поднялся до отметки 105,57 метра, в нижнем бьефе достиг отметки 89,65 метра. Общий среднесуточный расход через турбины ГЭС и водосброс начиная со 2 мая составит 6000 куб. м/с, уровень нижнего бьефа может достигнуть отметки 91,30 метра.
Дальнейшее изменение сбросных расходов определит характер развития весеннего половодья и решение Росводресурсов.