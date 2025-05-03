В Перми из-за паводка отменили ближайшие рейсы катамарана «Экоходъ»

Компания «Водоходъ» в своих соцсетях сообщила об отмене ближайших рейсов судна «ЭкоходЪ 2» в связи с независящими природными явлениями — паводком. Перевозчик планировал запустить рейс до Закамска и несколько тематических речных прогулок. О возобновлении работы сообщат дополнительно.