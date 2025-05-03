В Пекине прошла акция «Бессмертный полк» по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В ней приняли участие более тысячи человек.
Участниками акции стали граждане России и стран СНГ в возрасте от 6−7 до 70−80 лет. С портретами своих героев и красными знаменами в руках они прошли единым строем под звуки песен военных лет по специально составленному маршруту на территории посольства России в КНР.
Колонну возглавил российский посол в Китае Игорь Моргулов с портретом своего отца. По его словам, участие граждан КНР в «Бессмертном полку» символично, так как обе страны понесли наибольшие потери во Второй мировой войне. Посол подчеркнул, что Россия и Китай демонстрируют «монолитное единство в отстаивании правды» и несут особую ответственность за сохранение глобальной стратегической стабильности, основанной на послевоенном миропорядке, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что впервые за шесть лет шествие «Бессмертного полка» состоится в Вашингтоне.