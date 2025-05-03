Колонну возглавил российский посол в Китае Игорь Моргулов с портретом своего отца. По его словам, участие граждан КНР в «Бессмертном полку» символично, так как обе страны понесли наибольшие потери во Второй мировой войне. Посол подчеркнул, что Россия и Китай демонстрируют «монолитное единство в отстаивании правды» и несут особую ответственность за сохранение глобальной стратегической стабильности, основанной на послевоенном миропорядке, передает ТАСС.