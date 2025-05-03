Силы ПВО сбили 170 беспилотников ВСУ и восемь ракет Storm Shadow

«96 БПЛА сбиты над территорией Республики Крым, 47 БПЛА — над территорией Краснодарского края, девять БПЛА — над территорией Ростовской области, восемь БПЛА — над территорией Брянской области, восемь БПЛА — над территорией Курской области, два — над территорией Белгородской области», — заявили в оборонном ведомстве.