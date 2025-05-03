Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО сбили 170 беспилотников ВСУ и восемь ракет Storm Shadow

Также перехвачены три украинских управляемых ракеты Нептун-МД .
Источник: Аргументы и факты

Российские средства ПВО минувшей ночью уничтожили и перехватили 170 беспилотников ВС Украины, передает пресс-служба Минобороны РФ.

«96 БПЛА сбиты над территорией Республики Крым, 47 БПЛА — над территорией Краснодарского края, девять БПЛА — над территорией Ростовской области, восемь БПЛА — над территорией Брянской области, восемь БПЛА — над территорией Курской области, два — над территорией Белгородской области», — заявили в оборонном ведомстве.

Также сообщается, что дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали над акваторией Черного моря восемь крылатых ракет Storm Shadow и три украинские управляемые ракеты «Нептун-МД». Кроме того, в акватории Черного моря были поражены 14 безэкипажных катеров противника.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что в Тамани в результате падения обломков беспилотника ВСУ произошел пожар. Кроме того, сообщалось, что в Анапе повреждения получили три частных дома.