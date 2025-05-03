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Опрос выявил отношение россиян к субботникам на работе

SuperJob: 43% россиян выступили против принудительных субботников на работе.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Против принудительных субботников на работе выступает почти половина (43%) россиян, выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов ранее предложил Минтруду запретить работодателям проведение субботников с обязательным участием в них сотрудников.

«Согласно опросу, 43% россиян поддерживают запрет принудительных субботников, тогда как каждый четвертый (25%) полагает, что запрещать не стоит», — показало исследование, в котором приняли участие 1600 респондентов.

Мужчины за запрет выступают чаще женщин (54% и 34% соответственно).

Сторонники запрета называют субботники «пережитком прошлого» и настаивают на оплате труда или предоставлении отгулов, предлагая нанимать дворников вместо принуждения участвовать в уборках квалифицированных специалистов и рабочих. Те же, кто не поддерживает запрет, считают коллективные мероприятия полезными: «Я в целом не против, но только когда они проводятся в рабочее время, а не в выходные».

Среди тех, чьи работодатели организуют субботники, каждый второй (49%) против подобной практики, а каждый третий (33%) — за.