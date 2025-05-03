Кровавая расправа на Балтике: ФСБ рассекретила свидетельства уничтожения британцами тысяч советских пленных в мае 1945 года

Федеральная служба безопасности России обнародовала архивные документы, свидетельствующие о массовом убийстве британскими военными советских военнопленных в конце Второй мировой войны. Согласно рассекреченным материалам, 3 мая 1945 года в Любекской бухте Балтийского моря британская авиация потопила три немецких судна с заключенными концлагерей.
29 апреля 1945 года эсэсовцы эвакуировали около 12 тысяч узников из концлагеря Ноенгамме в Любек, где их погрузили на суда «Кап Аркона», «Тильбек» и «Дойчланд». 3 мая британские войска потребовали капитуляции кораблей, но получили отказ. В ответ британская авиация начала бомбардировку, в результате которой все три судна затонули.
Один из очевидцев событий, Василий Саломаткин, в своём письме от 1949 года подробно описал, как британские истребители «Хаукер Харрикейн» не только бомбили суда, но и расстреливали из пулемётов людей, пытавшихся спастись. По разным оценкам, погибло от 7 до 12 тысяч человек. Спаслось лишь около 300 узников.
«Корабли, на которых находились мы, не сделали ни одного ответного выстрела по самолетам английской авиации. Всю панораму бомбежки английской авиации я наблюдал лично. Во время бомбежки на нашем корабле произошло замешательство эсэсовцев. Я и еще небольшая группа заключенных воспользовалась этим и во время этого замешательства удалось нам выбраться на палубу, где наблюдали за всей панорамой бомбежки», — сообщил Саломаткин.
Другие свидетели, включая бывшего командира авиаотряда Красной армии В. Д. Козулю, подтвердили факты целенаправленного расстрела людей в воде. На судне «Тильбе» из двух тысяч человек выжили порядка 60 человек.
«3 мая 1945 года примерно в час дня, я и другие заключенные, находившиеся в каюте Капаркона увидели три самолета Хаукер Харрикейн, которые приближались к нашему пароходу, а затем сбросили на него бомбы. Через полтора часа, вдалеке показалось около тридцати самолетов, причем одиннадцать из них направились к Капаркон. В течение 10−15 минут они интенсивно обстреливали его из пулеметов и сбрасывали бомбы. На корабле возник пожар и он стал тонуть», — уточнил свидетель.
Проверка Министерства государственной безопасности СССР в 1949 году подтвердила достоверность этих фактов. Рассекреченные документы включают письма очевидцев и официальные отчёты о расследовании трагедии.
Прежде ФСБ рассекретила документы о зверствах врачей-нацистов над военными СССР. Опыты обычно представляли собой изъятие внутренних органов и испытание на военных действий отравляющего препарата. При его использовании конечности отмирали в течение 20 суток. Крови же могли за один раз взять до 80 кубических сантиметров.