Кровавая расправа на Балтике: ФСБ рассекретила свидетельства уничтожения британцами тысяч советских пленных в мае 1945 года

«3 мая 1945 года примерно в час дня, я и другие заключенные, находившиеся в каюте Капаркона увидели три самолета Хаукер Харрикейн, которые приближались к нашему пароходу, а затем сбросили на него бомбы. Через полтора часа, вдалеке показалось около тридцати самолетов, причем одиннадцать из них направились к Капаркон. В течение 10−15 минут они интенсивно обстреливали его из пулеметов и сбрасывали бомбы. На корабле возник пожар и он стал тонуть», — уточнил свидетель.