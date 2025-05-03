«Вероятность встретить мужа равна нулю»: Юлия Ахмедова решила заморозить яйцеклетку

— Мне она говорит, что астрология — это не гадание: «Нет такого, что вы зададите вопрос, а я отвечу “да” или “нет”. Астрология показывает вероятность происхождения того или иного события. И в итоге она мне сказала, что вероятность того, что я встречу мужа, равна нулю, — рассказала она.