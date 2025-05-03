«Вероятность встретить мужа равна нулю»: Юлия Ахмедова решила заморозить яйцеклетку

Комик Юлия Ахмедова рассказала, что рассматривает возможность заморозки яйцеклеток, но сомневается в необходимости процедуры, размышляя о будущем без мужа. Об этом она сообщила в шоу «Натальная карта».
Чтобы разобраться, Юлия обратилась к астрологу, заплатив 110 тысяч рублей за консультацию.
— Мне она говорит, что астрология — это не гадание: «Нет такого, что вы зададите вопрос, а я отвечу “да” или “нет”. Астрология показывает вероятность происхождения того или иного события. И в итоге она мне сказала, что вероятность того, что я встречу мужа, равна нулю, — рассказала она.
Врачи также скептически отнеслись к ее планам рожать, но Ахмедова вдохновляется примером таких женщин, как комик Марина Федункив, которая родила первенца в 53 года.
Ведущая шоу Олеся Иванченко поддержала Ахмедову, отметив, что у нее есть все качества для того, чтобы стать любящей и чуткой матерью, что подтверждает ее натальная карта. В поисках партнера Юлия использует приложения для знакомств, предпочитая ровесников, но признается, что ее привлекают мужчины младше.
— Я специально выставила в фильтрах возраст 35−40, но в итоге мужчины, скажем так, разного качества. Взрослые мужчины, взрослые, взрослые… И тут вдруг — двадцатилетний с торсом, как из рекламы. А в анкете у него стоит, что ему 40. Чтобы попасться мне, — заявила комик.
Ахмедова, пытаясь избегать таких ситуаций, ищет «взрослых» партнеров, но пока ее поиски остаются безуспешными.
«ВМ» также узнала, почему звезды все чаще становятся матерями в зрелом возрасте. При этом акушер-гинеколог Анна Андреева заявила, что за весь свой многолетний опыт она ни разу не видела, чтобы женщины старше 50 лет рожали сами.