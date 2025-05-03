Зарплата учителей в Казахстане за пять лет удвоилась: как меняется школьное образование

Система среднего образования Казахстана переживает масштабную трансформацию. За последние годы в стране внедряются новые образовательные стандарты, модернизируется инфраструктура школ, а педагоги получают больше возможностей для профессионального роста и достойной оплаты труда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

На начало учебного года 2024−2025 в Казахстане работают около 8 тысяч школ, в которых обучаются более 3,9 миллиона детей, включая 352 тысячи первоклассников. В этом году количество школьных учителей достигло 406 тысяч — на 8 тысяч больше, чем годом ранее.

«Одним из ключевых результатов реформ стало повышение заработной платы педагогов: с 2020 года она выросла на 100%. Также введены надбавки за квалификационные категории, стаж, условия труда, наставничество и наличие академических степеней. Воспитатели детсадов и преподаватели техникумов также получают дополнительные выплаты. При этом в сельской местности педагоги зарабатывают как минимум на 25% больше, чем их коллеги в городах», — сообщили в Правительстве.