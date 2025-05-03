Зарплата учителей в Казахстане за пять лет удвоилась: как меняется школьное образование

Система среднего образования Казахстана переживает масштабную трансформацию. За последние годы в стране внедряются новые образовательные стандарты, модернизируется инфраструктура школ, а педагоги получают больше возможностей для профессионального роста и достойной оплаты труда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.
На начало учебного года 2024−2025 в Казахстане работают около 8 тысяч школ, в которых обучаются более 3,9 миллиона детей, включая 352 тысячи первоклассников. В этом году количество школьных учителей достигло 406 тысяч — на 8 тысяч больше, чем годом ранее.
В 2025 году курсы повышения квалификации прошли свыше 11 тысяч учителей, из которых около 58% — сельские специалисты. С 1 января в стране начала работу новая цифровая платформа «Ұстаз», которая обеспечивает прозрачность аттестации и создает условия для непрерывного профессионального развития. Ожидается, что в течение года через неё пройдут около 150 тысяч педагогов.
Школы активно переходят на современные методы преподавания. В учебный процесс внедряются полиязычие, инклюзия и различные модели оценки знаний. Всё большее значение приобретает цифровизация: 1 757 школ уже подключены к интернету через спутниковую систему STARLINK, а учебники полностью оцифрованы и доступны на 11 онлайн-платформах.
Казахстан также стал первой страной Центральной Азии, прошедшей международную аккредитацию системы оценки знаний школьников — МОДО. Этот инструмент признан соответствующим международным стандартам и позволяет точно оценивать качество учебных программ и уровень подготовки учащихся по ключевым направлениям: читательская, математическая и естественнонаучная грамотность.
«Одновременно в стране развивается воспитательная работа. По инициативе Президента во всех учебных заведениях внедряется единая программа “Адал Азамат”. С 2025 года к ней подключаются частные школы, а в 2026 году начнется её масштабное внедрение по всей стране. В рамках программы создаются Центры поддержки родителей при школах, а также Центры психологической помощи в регионах», — говорится в сообщении.