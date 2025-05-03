Историк спецслужб объяснил, как Жириновскому удалось предсказать ход мировых событий

Одному из самых эпатажных политиков России — Владимиру Жириновскому — 25 апреля могло бы исполниться 79 лет. 28 апреля его загранпаспорт продали на аукционе за 1,1 миллиона рублей, а на днях было опубликовано новое пророчество. Эксперт крупного российского аналитического агентства, политолог, историк спецслужб Нурлан Абдрашитов рассказал «Вечерней Москве», каким образом Жириновский мог предугадать ход мировых событий.
Неизвестно до сих пор, как же он, руководитель политической партии, мог еще в 1980-х и 1990-х делать настолько точные прогнозы. Существует теория, что Жириновский был связан с какими-то эзотерическими практиками и чуть ли не из них черпал все знания. Есть люди, которые предпочитают считать его просто хорошим аналитиком. Владимир Вольфович еще в 1970 году окончил Университет восточных языков. И за это время он — сам по себе талантливый человек, — имея должное профильное образование, смог настолько глубоко проработать свою политическую интуицию. У был него огромный багаж знаний. Жириновский обладал сильным аналитическим умом, у него была высокая способность вычленять самую суть в том хаосе информационного шума. И благодаря этому он мог моделировать те события, которые происходят сейчас и будут происходить в будущем.
Правда лежит на ладони.
В 1999 году, выступая в Совете Европы, Жириновский назвал главной целью НАТО противостояние с Россией и предупредил о расширении альянса. Он сообщил, что у НАТО нет других планов, кроме ведения войны, а главная цель — война с Россией. Однако в лобовое столкновение альянс не пойдет, он будет устраивать теневые атаки, которые подорвут суверенитет РФ.
— Но напрямую они боятся, будут бомбить по периферии, Кавказ, Балканы, Ближний Восток, будут прижимать через Украину, через Белоруссию, через Прибалтику, через Кавказ. НАТО будет двигаться на восток.
Начало спецоперации.
В декабре 2021 года Жириновский, выступая в Госдуме, сделал заявление, что 22 февраля в 4 часа утра произойдет знаковое событие. Оно ознаменует начало эпохи, в которой Россия станет ведущей державой:
«Погибнут 200 миллионов»: Жириновский предсказал войну Индии и Пакистана.
— Не надо бряцать оружием, надо сказать: давайте выполнять условия, поставленные Россией НАТО, а если отказываетесь, тогда мы можем принять другую программу. А какую, вы почувствуете в 4 часа утра 22 февраля. Я бы хотел, чтобы 2022-й был бы годом мирным, но я люблю правду, 75 лет говорю правду. Это будет год немирный. Это будет год, когда наконец Россия станет снова великой страной.
Торговая война.
Еще в 2020 году Жириновский предупредил, что во время второго срока Дональда Трампа США вступят в конфликт с Евросоюзом и Китаем, что приведет к торговой войне. Причиной он назвал необходимость восполнения бюджетных потерь из-за глобальных кризисов. Действительно, после начала спецоперации США выделили Украине около 242 миллиардов долларов.
— Трамп, чтобы заработать больше для Америки, будет вынужден ссориться с Евросоюзом, — предсказывал политик. — Сами европейцы окажутся в растерянности из-за происходящих событий.
Из-за ухудшения отношений с США Европа стала наращивать свой военный потенциал.
— Мы будем с Китаем, это наш сосед, будет мощная торговая война между США и Китаем, а в перспективе — горячая война с применением самых современных видов оружия. Китай победит, Америка рухнет, Россия будет крупнейшим европейским государством.
Дочь Жириновского рассказала о тайном пророчестве политика.
Только крутые дядьки.
Осенью 2020 года политик заявил, что в будущем обязательно пройдут переговоры между Россией и США. Трамп якобы завершит три конфликта и трижды станет лауреатом Нобелевской премии, а отношения России и США станут нормальными.
— Здесь будет встреча. И они могут договориться. Это будет отличное достижение. О чем договорятся? Трамп не будет возражать, что вся Новороссия, Крым и Донбасс будут под российским флагом.
Судя по заявлениям Трампа и его администрации, такой вариант может оказаться самым вероятным, все-таки не зря президент США требует от Владимира Зеленского признать ДНР, ЛНР, Крым, Херсонскую и Запорожскую области частью России.
Индия и Пакистан.
В 2004 году Жириновский предугадал военный конфликт между Индией и Пакистаном, который начался на прошлой неделе. Однако политик был уверен, что страны нанесут друг по другу ядерные удары.
— Между Индией и Пакистаном произойдет ядерный конфликт. Погибнут 200 миллионов человек, не меньше. Беженцев из Азии будет до миллиарда человек. Эти страшные вещи нас остановят. Индия и Пакистан имеют на вооружении ядерное оружие. По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира за 2024 год, в арсенале Индии находится 172 ядерные боеголовки, у Пакистана — 170.
ЦИТАТА.
Я такой, какой я есть. В этом моя прелесть. Мне ни одного сменщика на всей планете Земля не подготовит никто. Не надо заставлять детей учить английский. Пускай лучше изучают автомат Калашникова. И тогда скоро весь мир заговорит по-русски. Я могу, конечно, заткнуться и сидеть молчать, но это будет не публичная политика.
Со смерти Жириновского прошло уже три года, однако его предсказания о тех или иных политических событиях всплывают до сих пор. О последних из них — в материале «Вечерней Москвы».