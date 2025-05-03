Историк спецслужб объяснил, как Жириновскому удалось предсказать ход мировых событий

Неизвестно до сих пор, как же он, руководитель политической партии, мог еще в 1980-х и 1990-х делать настолько точные прогнозы. Существует теория, что Жириновский был связан с какими-то эзотерическими практиками и чуть ли не из них черпал все знания. Есть люди, которые предпочитают считать его просто хорошим аналитиком. Владимир Вольфович еще в 1970 году окончил Университет восточных языков. И за это время он — сам по себе талантливый человек, — имея должное профильное образование, смог настолько глубоко проработать свою политическую интуицию. У был него огромный багаж знаний. Жириновский обладал сильным аналитическим умом, у него была высокая способность вычленять самую суть в том хаосе информационного шума. И благодаря этому он мог моделировать те события, которые происходят сейчас и будут происходить в будущем.